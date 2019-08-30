Политолог рассказал, как Зеленский будет контролировать прокуратуру с помощью Рябошапки

Назначение на должность генерального прокурора Руслана Рябошапки даст возможность контролировать этот орган президенту Украины Владимиру Зеленскому. Однако это не говорит о наведении порядка и законности на Украине. Новый генпрокурор будет лоялен к Зеленскому и его политической силе. Так считает политолог Богдан Безпалько.

Сегодня на сайте главы государства появился указ о назначении Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора.

Рябошапка пообещал «перезагрузку и обновление системы» во вверенном ему ведомстве, подчеркнув, что «генпрокуратура должна стать центральным органом, который будет реализовывать государственную политику в борьбе с преступностью».

Назначение Рябошапки говорит о том, что Зеленский хочет взять прокуратуру под свой контроль, сделав ее одним из инструментов своей власти, считает политолог.

«По сути, он хочет сделать ее одним из государственных инструментов, лояльным по отношению к себе и своей политической силе. В любом случае можно поздравить Зеленского с взятием под контроль прокуратуры, но это не о чем еще не говорит. Это не говорит о наведении порядка и законности в том смысле, в котором это принято считать у обычных людей», — заявил Безпалько в беседе с Федеральным агентством новостей.

О наведении порядка и законности можно было бы говорить, если бы начали преследовать бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко, экс-президента Петра Порошенко, возбудив против них уголовные дела, говорит политолог.

«Однако мы не видим, как кого-либо из них посадили в СИЗО, арестовали счета, взяли подписку о невыезде. Уголовные дела на Петра Порошенко заводят, но они никак не влияют на его жизнь. У Порошенко существует иммунитет как у депутата, его должны лишить этого иммунитета в парламенте. Пойдет ли на это Зеленский, пока еще не ясно. Создается впечатление, что это договоренность, либо у этих людей какой-то иммунитет, который дан им внешнеполитическими игроками», — рассказал он.

Кроме того, в задачи генпрокуратуры входит надзор за органами МВД. Этот орган на Украине возглавляет Арсен Аваков.

«Этот человек связан с праворадикалами, с членами и лидерами батальона «Торнадо». Я очень сильно сомневаюсь, что в этом случае прокуратура будет наводить порядок и законность, т. к. Аваков достаточно мощная фигура во внутриукраинской политике. Он связан с внешнеполитическим игроками. Это тот человек, который организовал выборы Зеленского. Поэтому вряд ли сейчас будут наводить порядок и законность на Украине», — добавил собеседник ФАН.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление об увольнении с должности. Позже Верховная рада Украины одобрила отставку Луценко.