Данные о пропавших без вести в мире в Красном Кресте назвали лишь верхушкой айсберга

Международным днем пропавших без вести в мире считается 30 августа. И в Международном Комитете Красного Креста масштабы пропаж людей в результате вооруженных конфликтов, насилия, миграции и стихийных бедствий назвали страшной современной гуманитарной трагедией.

Как сообщили Федеральному агентству новостей в МККК, в 2018 году Центральное агентство по розыску зарегистрировало более 45 000 новых запросов о пропавших без вести. За первый квартал 2019 года это число выросло минимум на 6000 и превысило 145 000 запросов за последние годы.

«И это только малая часть реальной трагедии, верхушка айсберга, — считают в комитете. — Данные, которые есть у МККК на сегодняшний день, не демонстрируют всего масштаба проблемы. Эти цифры способны показать нам лишь часть трагедии. За каждым запросом на розыск пропавшего без вести человека стоит неисчислимое количество его родных и близких, которые страдают от того, что ничего не знают о судьбе дорогого им человека».

По словам президента МККК Петера Маурера, самые тяжелые последствия вооруженных конфликтов — невидимые.

«Когда травмы невидимы, на них легко не обратить внимания или проигнорировать. Особенно сильно это, к сожалению, оказывает влияние именно на проблему пропавших без вести. Люди пропадают каждый день в ходе вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и миграции», — сказал он.

Как стало известно ФАН, на Украине более 1500 семей обратились в МККК с запросами на поиск информации о судьбе их родных, пропавших без вести с начала конфликта на востоке страны. Около 770 семей все еще продолжают искать информацию о пропавших родных и близких.

В России во время стихийных бедствий, катастроф и терактов для поиска пропавших без вести работает горячая линия МЧС (ранее ФАН подробно рассказывало о том, как составляются списки пропавших и разыскиваемых). Для поиска пропавших без вести в обычное время наравне с органами внутренних дел действуют добровольческие поисково-спасательные отряды. Так, по данным ПСО «Лиза Алерт», с начала года движение приняло 12 854 заявки о пропавших без вести в России. 10 418 человек на сегодняшний день найдены живыми.