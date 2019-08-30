Крым предложил САР строить и ремонтировать суда на своих верфях

Дамаск, 30 августа. Крым выразил заинтересованность в том, чтобы Сирия строила и ремонтировала свои суда на крымских верфях. Об этом заявил заместитель председателя совета министров республики, постпред при президенте РФ Георгий Мурадов.

По итогам визита крымской делегации в Дамаск на 61-ю международную выставку Мурадов подчеркнул, что у республики «есть интерес к сотрудничеству в таких сферах, как судоремонт и судостроение».

«Сирия обладает своим флотом и нуждается в такого рода услугах», — сказал Мурадов.

По его словам, Сирии предстоит большой восстановительный период после изнурительной войны с международным терроризмом. Мурадов заметил, что предприятия и в Крыму, и в РФ производят немало продукции, которая нужна САР.

«Это металл, металлоконструкции, машинотехнические изделия, электроинструменты, сварочное оборудование. Все, что я перечисляю, в основном производится в Крыму», — подчеркнул он.

Ранее член комитета верхней палаты российского парламента по международным делам Сергей Цеков рассказал, что роднит народы Крыма и Сирии. Он отметил, что экономические связи между Крымом и регионами Сирии будут динамично развиваться не только из-за наложенных на обе территории санкций. Цеков подчеркнул, что жители Крыма с симпатией относятся к сирийскому народу. По его словам, в регионе, как и во всей России, есть огромное желание помогать САР и укреплять с республикой отношения.