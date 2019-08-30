ОАЭ попросили испытать российский беспилотник «Орион-Э» на своей территории

Москва, 30 августа. ОАЭ хотят испытать беспилотный летательный аппарат «Орион-Э» на своей территории и обратились к России с соответствующей просьбой. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

В ФСВТС подтвердили, что вопрос поставки этого БПЛА в одну из стран региона Ближнего Востока и Северной Африки действительно прорабатывался. При этом отмечается, что говорить о заключении контракта по «Орион-Э» пока преждевременно.

«Наряду с этим рассматривается возможность показа комплекса «Орион-Э» для ОАЭ, от которых поступило обращение на проведение демонстрационных испытаний на их территории», — сказали в пресс-службе ФСВТС в комментарии РИА Новости.

Создание беспилотника ведет компания «Кронштадт» в рамках опытно-конструкторских работ «Иноходец». «Орион-Э» относят к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета. Предполагается, что максимальная продолжительность полета составит не менее 24 часов, а максимальная высота полета — около восьми тысяч метров.

Ранее в ФСВТС сообщили о получении иностранной заявки на комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета «Орион-Э».