Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

Минск, 30 августа. Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели телефонные переговоры, сообщили в пресс-службе главы Белоруссии.

Во время беседе Путин и Лукашенко обменялись мнениями по актуальным международным вопросам, сообщили в пресс-службе президента.

«Главы государств обсудили текущую повестку дня и развитие двусторонних отношений, в том числе работу над реализацией договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих личных встреч», — пишут белорусские СМИ.

Ранее Лукашенко отказался ехать в Польшу на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за того, что Варшава не пригласила на встречу российского лидера. В МИД Белоруссии напомнили, что определяющий вклад в общую победу над нацизмом внесли все народы СССР. Освобождение Восточной и Центральной Европы и разгром фашистских войск стал возможен «благодаря героическим усилиям всей многонациональной Красной армии», заметили во внешнеполитическом ведомстве.