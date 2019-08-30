Сингапур, 30 августа. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Малайзии и Сингапуре консультации по вопросам безопасности и обсудил перспективы взаимодействия государств. Соответствующую информацию передает пресс-служба аппарата Совета Безопасности России.

Отметим, российско-сингапурские консультации по безопасности провели Патрушев и старший министр, министр-координатор по вопросам национальной безопасности Сингапура Тео Чи Хин. В мероприятии приняли участие второй министр внутренних дел, министр трудовых ресурсов Сингапура Джозефина Тео, представители правоохранительных органов, военных ведомств и спецслужб двух государств.

В сообщении пресс-службы аппарата СБ РФ подчеркивается, что стороны обсудили перспективы взаимодействия по линии советов безопасности, в том числе в рамках партнерства Россия — АСЕАН. Кроме того, на повестке встречи стояли вопросы, касающиеся военного и военно-технического сотрудничества, совместной деятельности в области борьбы с международным терроризмом и с незаконным оборотом наркотиков. Участники консультаций по безопасности уделили особое внимание обстановке в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По словам Патрушева, РФ рассматривает Сингапур как важного и перспективного партнера в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. Он отметил, что подходы сторон по многим актуальным проблемам глобальной и региональной повестки дня совпадают.

«Взаимный настрой на наращивание сотрудничества по широкому спектру направлений подтвержден в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Республику Сингапур», — сказал Патрушев.

После завершения консультаций представители МВД России и Сингапура подписали меморандум о сотрудничестве.