В СК рассказали, как организаторы незаконных митингов провоцируют граждан на преступления

Москва, 30 августа. Следственный комитет РФ рассказал, какие технологии используют организаторы незаконных митингов, чтобы спровоцировать граждан на преступления и массовые беспорядки. Суть методик «оппозиции» раскрывается в спецрепортаже СК «Время принимать решение».

Как отметили в комитете, массовые беспорядки, которые устраивались в Москве в последние годы, проходили по одинаковому сценарию. Следственный комитет представил ранее не публиковавшуюся видеозапись допроса одного из участников незаконного митинга, прошедшего 26 марта 2017 года на Пушкинской площади в Москве. На видео тогда еще подозреваемый парень, который позднее был признан виновным и отбыл наказание, рассказывает, как, оказавшись в толпе, напал на сотрудников ОМОНа.

«Я ударил одного из сотрудников полиции ногой по каске», — сообщил молодой человек, добавив, что сожалеет о случившемся.

Кроме того, в СК напомнили, что после незаконного митинга на Болотной, прошедшего в 2012 году, были задержаны десятки человек, в том числе несовершеннолетние.

«Уголовные дела, допросы, показания и, как итог, побег из столицы подальше от политических волнений», — говорится в спецрепортаже.

В Следственном комитете отметили, что незаконные митинги, которые прошли в столице летом 2019 года, не открыли ничего нового для ученых, социологов и политологов: организаторы несанкционированных акций действуют по тем же схемам, устраивая провокации и выводя на улицы молодежь. Как рассказала генеральный директор «НИИ Социологии» Мария Филь, участниками незаконных митингов становятся люди, у которых эмоциональная реакция доминирует над рациональной. По словам эксперта, такие личности не склонны к анализу фактов и информации.

Именно этим пользуются организаторы незаконных митингов, чтобы раскачать толпу и спровоцировать агрессию и массовые беспорядки. По словам Филь, эмоциональный импульс активно раздувается заинтересованными сторонами. Как отмечают специалисты СК, отсюда возникают вспышки агрессии даже у тех участников несанкционированных митингов, которые никогда не нарушали закон и вообще ранее считали себя миролюбивыми гражданами.

«Это все в помутнении каком-то было… Просто накопилось все на этой волне… Все эти крики… Все это», — именно так описывает свое состояние один из арестованных участников незаконных митингов прошлых лет, напавший на правоохранителей.

Как пояснила Филь, оказавшись в толпе, человек чувствуют себя в команде, поэтому невольно начинает отстаивать общие интересы, а не индивидуальные. Вот только ответственность придется нести персонально нарушителю.

«Несколько сотен лайков под фото и пара минут славы в социальных сетях — вот цена сломанной судьбы», — говорится в спецрепортаже Следственного комитета.

В СК напомнили, что сами организаторы незаконных митингов не приходят на них, если ожидают массовых беспорядков. «Оппозиционеры» предпочитают присутствовать лично только на мирных мероприятиях, пишет «ПолитЭксперт». Обычно же «кукловоды» просто распределяют роли и контролируют финансовые потоки, оставаясь в стороне от основных событий.

Напомним, организаторами незаконных митингов в Москве выступили Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Любовь Соболь и другие сторонники скандального блогера Алексея Навального, которых Мосгоризбирком правомерно отказался регистрировать в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы. Так называемые оппозиционеры не постеснялись использовать поддельные подписи, в связи с чем закономерно выбыли из предвыборной гонки.

Особенно здесь отличилась Любовь Соболь, 14,67% подписей которой оказались липовыми. Отметим, что так называемая оппозиционерка неоднократно становилась центральной фигурой скандалов, связанных с фальсификацией подписных листов. Например, столичные правоохранители обнаружили в одной из московских квартир целую «фабрику поддельных подписей». Кроме того, Соболь и ее «коллеги» не постеснялись использовать подписи мертвецов.

Вместо того, чтобы действовать правомерным путем и обращаться в суд, «оппозиционеры» устроили в Москве несколько незаконных митингов. Напомним, что несанкционированный митинг, прошедший в столице 27 июля, который заявлялся как «мирная акция», вылился в массовые беспорядки и нападения на полицейских, обеспечивающих безопасность горожан и туристов. В результате участники незаконного митинга, которые угрожали правопорядку и атаковали правоохранителей, стали фигурантами уголовного дела и оказались в СИЗО.