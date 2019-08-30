Меган Маркл и принца Гарри познакомил бойфренд Шараповой

Лондон, 30 августа. Герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри познакомились благодаря британскому бизнесмену Александру Гилксу — бойфренду теннисистки Марии Шараповой, пишет таблоид The Sun.

Отношения Маркл и принца Гарри остаются в центре внимания. Журналисты пытаются выведать мельчайшие подробности этого союза, беседуя с людьми из окружения герцогов Сассекских.

Близкая подруга Маркл поведала, что будущая пара познакомилась благодаря общему приятелю. После этого пресса стала выдвигать версии, кто мог стать инициатором исторической встречи. Первым под подозрение попал ресторатор Маркус Андерсон. СМИ аргументировали это тем, что мужчина с юности знаком с Маркл, а также пересекался на различных мероприятиях с принцем.

Однако журналисты не исключили, что будущие супруги могли познакомиться и не без участия светской львицы Виолеты фон Уэстенхольц, которая тесно общалась с Маркл и была лично знакома с внуком Елизаветы II.

В окружении королевской семьи опровергли оба варианта. Как оказалось, герцоги Сассекские познакомились благодаря Гилксу. Он учился в Итоне вместе с принцем Уильемом, а затем познакомился с его младшим братом. Кроме того, бизнесмен был дружен и с Маркл. Именно он в свое время познакомил принца Гарри с американской актрисой.

Ранее стало известно, что принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл наняли для сына Арчи третью за последние три месяца няню.