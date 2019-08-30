Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Соседи пожаловались на замок Пугачевой и Галкина

317
0 Оставить комментарий

Соседи пожаловались на замок Пугачевой и Галкина

Москва, 30 августа. Соседи Пугачевой и Галкина попросили правоохранительные органы поверить шестиэтажный замок звездной пары в селе Грязь. Сообщается, что их не устраивает высота здания.

Особняк четы Аллы Пугачевой и Максима Галкина может подвергнуться реконструкции из-за его высоты. Как передает «Пятый канал», соседи направили обращение в прокуратуру с просьбой проверить строение на соблюдение санитарных норм и правил, которые утверждают высоту зданий в этой местности не более 20 метров и трех этажей. Односельчане жалуются на то, что дом Пугачевой и Галкина трясется, когда в нем что-то происходит.

Известно, что в шестиэтажном особняке пары, которым они владеют уже восемь лет, есть 20 комнат, зимний сад, оранжерея, бассейн и паркинг. Также на участке площадью в один гектар располагаются два небольших дома для прислуги.

Архитекторы уверены, чтобы особняк звездной четы соответствовал установленным правила, нужно лишь уменьшить этажность здания, а не сносить его полностью. Если Пугачева и Галкин не пойдут на такие меры, то им могут запретить эксплуатировать здание.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров