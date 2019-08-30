Перенос начала учебного года на 1 октября раскритиковали в Российском профсоюзе студентов

Депутат Госдумы Василий Власов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением перенести начало учебного года для российских школьников и студентов на 1 октября. В Российском профсоюзе студентов эту инициативу не поддержали.
Обосновывая свое предложение продлить летние каникулы до 1 октября, Василий Власов отметил, что многие старшеклассники и студенты летом подрабатывают.
«Необходимо помнить, что работодатели требуют от выпускников наличия опыта работы. Продление летних каникул позволит частично решить эту проблему», — считает парламентарий.
Кроме того, Власов отметил, что школьники и студенты во время обучения испытывают большую нагрузку. У многих экзамены заканчиваются к июлю, а это значит, что на отдых учащимся остается всего два месяца. Если растянуть каникулы на сентябрь, то школьники и студенты могли бы поехать на южные курорты, способствуя тем самым развитию туризма в России, добавил депутат Госдумы.
«Я расцениваю эту инициативу самого молодого депутата Госдумы как очередную попытку найти инфоповод из ниоткуда.
Основная функция студентов — учиться и получать знания. И у них есть каникулы в течение нескольких месяцев за год. Когда студенты выпустятся из вузов и пойдут на работу, их отпуска будут намного меньше по времени. Если следовать логике Василия Власова, то нужно добиваться того, чтобы и отпуска на работе длились по три-четыре месяца. Может, депутат просто забыл, что обычные работяги отдыхают 28 дней в году, в отличие от парламентариев, у которых отпуска гораздо дольше длятся?» — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей зампредседателя Российского профсоюза студентов Юрий Наконечный.
Собеседник ФАН подчеркнул, что не разделяет позицию Василия Власова, потому что студенты должны учиться, а не работать.
«Лето для студентов — это такая передышка, чтобы войти в новый цикл, новый семестр, и с новыми силами получать знания и компетенции.
А если депутат Власов хочет выступить с действительно нужной законодательной инициативой, то я бы посоветовал ему задуматься, почему студенты вынуждены подрабатывать. Дело зачастую не в том, что они хотят получить требуемый опыт для будущего трудоустройства по профессии. Первопричина в другом. Студенты подрабатывают, а не отдыхают летом из-за того, что у них мизерные стипендии, на которые не прожить. Депутат Власов мог бы подумать, как поднять эти стипендии. Тогда бы никто не списывал его сомнительные предложения на его молодой возраст и неопытность», — заявил Юрий Наконечный.