Перенос начала учебного года на 1 октября раскритиковали в Российском профсоюзе студентов

Депутат Госдумы Василий Власов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением перенести начало учебного года для российских школьников и студентов на 1 октября. В Российском профсоюзе студентов эту инициативу не поддержали.

Обосновывая свое предложение продлить летние каникулы до 1 октября, Василий Власов отметил, что многие старшеклассники и студенты летом подрабатывают.

«Необходимо помнить, что работодатели требуют от выпускников наличия опыта работы. Продление летних каникул позволит частично решить эту проблему», — считает парламентарий.

Кроме того, Власов отметил, что школьники и студенты во время обучения испытывают большую нагрузку. У многих экзамены заканчиваются к июлю, а это значит, что на отдых учащимся остается всего два месяца. Если растянуть каникулы на сентябрь, то школьники и студенты могли бы поехать на южные курорты, способствуя тем самым развитию туризма в России, добавил депутат Госдумы.

«Я расцениваю эту инициативу самого молодого депутата Госдумы как очередную попытку найти инфоповод из ниоткуда. Основная функция студентов — учиться и получать знания. И у них есть каникулы в течение нескольких месяцев за год. Когда студенты выпустятся из вузов и пойдут на работу, их отпуска будут намного меньше по времени. Если следовать логике Василия Власова, то нужно добиваться того, чтобы и отпуска на работе длились по три-четыре месяца. Может, депутат просто забыл, что обычные работяги отдыхают 28 дней в году, в отличие от парламентариев, у которых отпуска гораздо дольше длятся?» — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей зампредседателя Российского профсоюза студентов Юрий Наконечный.

Собеседник ФАН подчеркнул, что не разделяет позицию Василия Власова, потому что студенты должны учиться, а не работать.