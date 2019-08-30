США, Украина и Польша подпишут соглашение об укреплении безопасности поставок газа

Варшава, 30 августа. США, Украина и Польша подпишут соглашение о «сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа». Об этом сообщило бюро представителя польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского.

Уточняется, что 31 августа для подписания документа в Варшаве встретятся Петр Наимский, министр энергетики США Рик Перри и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк. Соглашение затронет сотрудничество в области реформирования газового рынка Украины и польской инфраструктуры импорта природного газа. Также договоренности коснутся украинской инфраструктуры хранения и экспорта природного газа из США и газовых соединений в регионе.

Помимо подписания соглашения, польская и американская стороны обсудят в Варшаве «прогресс в двустороннем сотрудничестве в области ядерной энергетики, кибербезопасности, ископаемого топлива и энергетической инфраструктуры».

Ранее сообщалось, что Польша будет закупать у США сжиженный природный газ и продавать его Украине. Как сообщил польский энергетический концерн PGNiG, такая схема будет работать до конца 2019 года, передает «Царьград». В ноябре текущего года американский танкер прибудет на терминал в Свиноуйсьце, затем сжиженный природный газ будет регазифицирован и передан на Украину через пункт, расположенный в Германовице.