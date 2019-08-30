Военный эксперт заявил, что США оживляют программу «звездные войны» Рейгана

Военный аналитик Виктор Литовкин уверен, что США намерены втянуть Россию в космическую гонку вооружений.

Ранее стало известно, что в США официально начало действовать Космическое командование, став шестым видом вооруженных сил страны (помимо сухопутных войск, ВВС, ВМС, Корпуса морской пехоты и Береговой охраны). Новую структуру возглавил генерал Джон Реймонд, который, как заявил президента США Дональд Трамп, пользуется огромным уважением среди коллег. Флаг командования был официально представлен общественности на торжественной церемонии в Розовом саду Белого дома.

«Новое подразделение будет защищать ключевые американские интересы в космосе — в сфере будущего противостояния. Мы обладаем возможностями обнаружить и уничтожить любую ракету, запущенную в направлении США. Командование гарантирует, чтобы никто не смог поставить под вопрос или угрозу американское доминирование в космосе. Потому что мы знаем лучший способ предотвращения конфликта — подготовиться к победе», — заявил Трамп во время своего выступления.

В свою очередь Реймонд поблагодарил главу государства и вручил ему памятную медаль с надписью: «Командование Космических сил: 29 августа 2019 года». Комментируя создание нового вида войск, военный эксперт ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что США намерены доминировать в космической среде.

«Все это делается не просто так, и тот же челнок X-37, которым обладают США, приспособлен для того, чтобы снимать спутники, которые находятся на орбите и наносить удары из космоса по наземным целям высокоточными ракетами. И вообще, то, что говорят американцы, как правило, несет в себе с одной стороны рекламу американского господства в мире, а с другой стороны все это опирается на чудовищную ложь и обман мировой общественности. Когда они говорят, что Россия и Китай запускают в космос свое оружие и могут наносить удары по США — это абсолютная ложь. И Москва, и Пекин уже не раз предлагали заключить договор о запрете размещения вооружения в космосе», — поясняет собеседник ФАН.

Единственная страна, которая противится инициативе постоянных членов ООН — это Соединенные Штаты, так что их «миролюбивая» риторика никак не совпадает с реальным положением дел. Пока у Вашингтона нет возможностей для полноценного размещения вооружения на орбите, но они к этому стремятся. Реализацией таких планов как раз и будет заниматься созданное командование, которое, по сути, оживляет Стратегическую оборонную инициативу (СОИ) известную также как «звездные войны» 40-го президента США Рональда Рейгана.

«Да, они к этому стремятся, как это было во времена «звездных воин» Рейгана. Главное для США, на мой взгляд, втянуть нас в непосильную гонку вооружений, как это когда-то было с Советским Союзом. Но сегодня мы наблюдаем за этим спокойно, сдержанно, у нас есть возможность нейтрализовать любые попытки США доминировать в космосе, но мы их пока не активизируем. У нас достаточно возможностей для размещения в космосе тех или иных видов военных спутников, ведь мы еще в 70-е годы проводили испытания спутников-убийц и боевых станций типа «Алмаз», но потом прекратили работу над ними, потому что не было острой необходимости», — заключил Виктор Литовкин.

Распоряжение о создании Космических сил 45-й президент США отдал в июне прошлого года. В подчинении нового вида войск будут находиться 87 частей и подразделений. В 2019 финансовом году на содержание космических сил выделено $12 млрд.

Напомним, X-37 — это экспериментальный орбитальный челнок, созданный для испытания будущих технологий. 26 августа он поставил рекорд продолжительности полета, пробыв в космосе 717 суток 20 часов и 42 минуты.

Стратегическая оборонная инициатива — долгосрочная программа научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, необходимая для создания широкомасштабной системы противоракетной обороны (ПРО) с элементами космического базирования, исключающей или ограничивающей возможное поражение наземных и морских целей из космоса. Объявлена 40-м президентом США Рональдом Рейганом 23 марта 1983 года.