Поклонская сообщила о западном вмешательстве в дела РФ и припомнила «пирожки Нуланд»

Москва, 30 августа. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская сообщила о наличии фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. По ее словам, результаты работы парламентской спецкомиссии по расследованию этих фактов будут направлены в компетентные органы.

19 августа на внеочередном заседании Совета Госдумы было принято решение о создании комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России. Ее возглавил председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. В состав комиссии вошли 12 человек, в том числе Наталья Поклонская.

«Факты вмешательства есть. Говорить о них пока не могу, как раз специально для их расследования и создана парламентская комиссия, по результатам работы которой материалы могут быть направлены в компетентные органы для принятия процессуальных решений», — сказала она в комментарии РИА Новости.

Поклонская добавила, что об установленных в рамках расследования фактах также будет заявлено на международных площадках. Депутат отметила, что думская комиссия была создана, чтобы своевременно пресечь недопустимое вмешательство некоторых западных стран во внутренние дела страны. Она напомнила о международных примерах того, к чему подобное вмешательство может привести.

«На примере Украины, Югославии и других стран весь мир увидел, чем заканчивается такая «иностранная помощь» вроде «пирожков Нуланд (бывший помощник госсекретаря США Виктория Нуланд. — Прим. ред.)», — подчеркнула Наталья Поклонская.

Нуланд сыграла не последнюю роль в выстраивании антироссийской политики США на постсоветском пространстве. Экс-помощница госсекретаря США была причастна к событиям, которые связаны с политическим кризисом на Украине. Она неоднократно посещала Киев во время акций протеста на Майдане в 2013 и 2014 годах. Запомнилась сценой с раздачей печенья в Киеве в феврале 2014 года. Позднее этот эпизод превратился интернет-мем, который получил название «печеньки Госдепа».

Напомним, 23 августа думская комиссия по расследованию фактов вмешательства в дела России направила запросы в правоохранительные органы и ведомства с просьбой предоставить данные о попытках других государств воздействовать на ситуацию в стране. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что ведомство направит официальные обращения в посольства США и ФРГ. По ее словам, американские и германские дипломатические сотрудники и государственные СМИ вмешивались во внутренние дела России во время несанкционированных акций в Москве.

Также стало известно, что несколько эксклюзивных материалов Федерального агентства новостей о незаконных митингах в столице будут рассмотрены думской комиссией. Автор текстов, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян со ссылкой на свой источник в нижней палате парламента сообщил, что публикации ФАН помогут расследовать факты вмешательства в дела РФ. Речь идет об интервью с канадской журналисткой и блогером Евой Бартлетт, которая посетила несколько незаконных акций и разрешенный митинг-концерт в Москве. Журналистка сообщала о незаинтересованности участников акций в происходящем и рассказала о рекламировании акции через посольство США в России. Кроме того, Вадим Манукян со ссылкой на свои источники в Страсбурге сообщал о новой западной инструкции-методичке, касающейся организации протестных акций в России.

Напомним, по Москве прошла череда незаконных митингов «оппозиции», которые переросли в массовые беспорядки. Организацией несанкционированных акций в Москве занимаются сторонники скандального блогера Алексея Навального: юрист так называемого «ФБК» Любовь Соболь, Илья Яшин, Константин Янкаускас и другие. Они попали в число тех выдвиженцев в Мосгордуму, которых МГИК не допустил к выборам из-за выявленных при сборе подписей нарушений. Так называемые «независимые кандидаты» из числа сторонников Навального были уличены в фальсификации подписей, внесении в подписные листы «мертвых душ» и избирателей с несуществующими данными.