Бойцов Росгвардии оснастят видеорегистраторами на массовых мероприятиях

Москва, 30 августа. Сотрудников Росгвардии хотят оснастить видеорегистраторами для фиксации обстановки на массовых мероприятиях и при проведении спецопераций, заявил директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов.

Предполагается, что видеорегистраторы будут внедрены в элементы снаряжения сотрудников и военнослужащих Росгвардии.

«Их планируется использовать для фиксации обстановки во время несения службы — при обеспечении безопасности на массовых мероприятиях, при проведении специальных операций подразделениями спецназа ОМОН, СОБР и войскового спецназа, при реагировании сотрудниками вневедомственной охраны на поступающие сигналы с объектов», — приводит слова Заолотова ТАСС.

Однако в Росгвардии отметили, что эти планы находятся пока на стадии проработки. Золотов уточнил, что необходимо изучить вопрос в финансово-экономическом и правовом планах.

«К этим вопросам мы подходим весьма серьезно и взвешенно», — подчеркнул он.

Отметим, что в последние месяцы сотрудники Росгвардии были вынуждены каждые выходные в усиленном режиме следить за порядком в Москве и безопасностью жителей и гостей столицы из-за проведения санкционированных и незаконных митингов. Силовики максимально корректно справились в поставленными задачами, адекватно реагируя на все провокации нарушителей порядка.

Напомним, одним из организаторов митингов выступила соратница блогера Алексея Навального Любовь Соболь. Юриста ФБК не зарегистрировали на выборах в Мосгордуму из-за многочисленных нарушений — в ее подписях были обнаружены «мертвые души» и фальсификации документов. О мошенничестве людей Навального стало известно еще во время подписной кампании: в одной из московских квартир была обнаружена целая «фабрика» по подделке документов.