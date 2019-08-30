Жесткий ультиматум Запада вынудит Украину договориться с Донбассом, считает политолог

Сроки урегулирования конфликта в Донбассе ставит не правительство Украины, а лидеры западных стран. Так прокомментировал лидер движения русских украинцев «Парус», политолог Юрий Кот заявление нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о решении конфликта в Донбассе за шесть месяцев.

Ранее глава МИД Украины заявил, что Владимир Зеленский поставил задачу «восстановить связи с народом, который оказался за линией соприкосновения».

«Критически важно другое — мы на это имеем полгода», — заявил Пристайко.

Нынешний кабинет министров Украины выполняет не только задачи, которые перед ним ставит президент, но и задачи от западных партнеров, говорит Юрий Кот. В этом вопросе немаловажную роль играет Европа. Внезапно проявившееся рвение Киева урегулировать ситуацию в Донбассе объясняется жестким ультиматумом Запада, считает Юрий Кот.

«Значит, кто-то заинтересован в выполнении минских соглашений. К тому же кто-то четко нарезал сроки — про полгода говорится не случайно. Понятно, что дело не в миротворческом контингенте, как говорит министр Пристайко, а в выполнении минских соглашений. Я думаю, позже история нам расскажет, что за человек или структура это были, которые так жестко начали требовать их выполнения. До этого могли филонить, но сейчас игры закончились. У нас впереди очень важное время, как минимум шесть месяцев, когда будет делаться все возможное со стороны Украины, чтобы минские соглашения продвигались. Похоже, коллективный Запад начал очень жестко давить на Киев в ультимативном тоне, и это хорошо», — заявил Кот в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, вчера президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении уже обозначил такие сроки по установлению мира на Украине, отмечает эксперт.

«Однако это не он на самом деле говорит. Это ему говорят. Хорошо, что президент это повторяет. Значит, он готов и должен это выполнять», — рассказал политолог.

В любом случае установление мирной жизни на территории Донбасса должно произойти, и Зеленский отвечает за решение этого вопроса, подчеркивает Кот.

«Иначе Украины не станет. Если страна не будет выполнять минские соглашения, она саморазрушится, потому что все хотят мира. Самый большой запрос в украинском обществе — это мир. Если этого не дать, то люди будут не только разочарованы — они просто поднимутся и снесут к чертовой матери этого Зеленского и всех остальных. Сколько можно обманывать? Ему люди действительно доверились. Уже не важно, по какой причине у него не получится. У главы Украины полная концентрация власти в руках, поэтому делай. А если не можешь, тогда не обижайся», — резюмировал собеседник ФАН.

В четверг теперь уже замглавы президентского офиса Пристайко был назначен министром иностранных дел Украины. Он сменил на этом посту Павла Климкина, который возглавлял внешнеполитическое ведомство с июня 2014 года. Ранее Пристайко работал послом Украины при НАТО. А с 2014 по 2017 год занимал пост заместителя Климкина.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Тогда Донецкая и Луганская области отказались признавать установившуюся после госпереворота власть и объявили о своей независимости. Украина ввела на территорию ДНР и ЛНР войска. Для урегулирования конфликта были приняты минские договоренности, однако Киев регулярно их нарушает.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приоритетными целями для депутатов Верховной рады IX созыва являются «возвращение Крыма» и завершение войны в Донбассе. С трибуны Рады он сказал, что парламентариям необходимо заниматься «укреплением национальной безопасности и обороны».