Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

На заводе в Японии прогремел взрыв

30
0 Оставить комментарий

На заводе в Японии прогремел взрыв

Токио, 30 августа. Взрыв произошел на заводе в японском городе Нагоя. По информации СМИ, пострадали не менее шести человек.

Как сообщает NHK, на месте происшествия работают экстренные службы. Пожар на месте взрыва удалось локализовать.

По данным СМИ, в результате взрыва были сильно повреждены крыша и стены здания. Сообщается, что на этом предприятии производят средства по уходу за кожей. Очевидцы сообщают, что во время ЧП ощущался запах химикатов. 

Ранее стало известно, что произошло новое извержение вулкана Стромболи, который расположен на одноименном острове у юго-восточных берегов Сицилии. Предыдущий раз Стромболи извергался 3 июля.

infox - new
Источник: NHK
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров