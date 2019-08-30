На заводе в Японии прогремел взрыв

Токио, 30 августа. Взрыв произошел на заводе в японском городе Нагоя. По информации СМИ, пострадали не менее шести человек.

Как сообщает NHK, на месте происшествия работают экстренные службы. Пожар на месте взрыва удалось локализовать.

По данным СМИ, в результате взрыва были сильно повреждены крыша и стены здания. Сообщается, что на этом предприятии производят средства по уходу за кожей. Очевидцы сообщают, что во время ЧП ощущался запах химикатов.

Ранее стало известно, что произошло новое извержение вулкана Стромболи, который расположен на одноименном острове у юго-восточных берегов Сицилии. Предыдущий раз Стромболи извергался 3 июля.