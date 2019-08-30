Зеленский пока не помиловал участвующих в обмене россиян

Киев, 30 августа. Президент Украины Владимир Зеленский еще не помиловал россиян, которые участвуют в процессе обмена удерживаемыми лицами между РФ и украинской стороной. Об этом сообщил адвокат осужденных на Украине граждан России Валентин Рыбин.

Адвокат уточнил, что помилование является обязательным условием обмена удерживаемыми лицами. По мнению Рыбина, процесс обмена затягивается именно из-за того, что Зеленский все еще не подписал указ о помиловании.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Россия и Украина якобы уже обменялись заключенными. Кроме того, об этом написала на своей странице в Facebook сотрудница Верховной рады Анна Исламова, а ее пост распространил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, сообщает «Вечерняя Москва».

Позднее в офисе Зеленского опровергли сообщение о том, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией завершился. Уточняется, что процесс взаимного освобождения граждан продолжается, пишет «Газета.ру».

«Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные «источники», — заявили в администрации Зеленского.

В офисе президента Украины назвали подобную дезинформацию «игрой с эмоциями общества» и добавили, что после завершения обмена администрация обязательно сообщит об этом, передает «Царьград».

Ранее Валентин Рыбин сообщил, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной переносится на неопределенный срок. Адвокат полагает, что в офисе Зеленского есть «некие силы, которые хотят сорвать обмен» и обрушить рейтинг президента Украины.