Вопрос обмена заключенными между РФ и Украиной может решиться 30 августа

Москва, 30 августа. Вопрос обмена удерживаемыми лицами в России и на Украине, возможно, будет решен 30 августа. Об этом сообщил адвокат украинца Николая Карпюка Илья Новиков.

«Надо немного набраться терпения. В течение дня все должно проясниться и решиться», — цитирует его слова ТАСС.

Украинцы Николай Карпюк и Станислав Клых с декабря 1994 по январь 1995 года в составе банды, которая действовала на территории Чечни, не раз принимали участие в вооруженных столкновениях с подразделениями Вооруженных сил России. Карпюка суд приговорил к 22,5 годам колонии строгого режима, Клыха — к 20 годам.

Ранее офис украинского президента Владимира Зеленского заявил, что процесс обмена удерживаемыми лицами в РФ и на Украине продолжается, а информация о его завершении не соответствует действительности. Эту информацию подтвердила и пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская. На своей странице в социальной сети Facebook она написала, что переговоры по обмену удерживаемыми в России и на Украине лицами продолжаются. Гитлянская рекомендовала представителям СМИ не распространять непроверенную информацию.

Однако новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале обмена с российской стороной. По его словам, украинские моряки, а также Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк и Владимир Балух вылетели на родину, пишет «Газета.Ru».

Напомним, как в украинских, так и в российских СМИ ранее появилась информация о возможном обмене удерживаемым лицами между Москвой и Киевом. Позже это подтвердили и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что в этом вопросе между сторонами «имеют место определенные контакты».