Москва, 30 августа. Студентка из Москвы впала в кому в Турции после купания в бассейне в августе. Отмечается, что 19-летняя девушка плавала в маске в бассейне в присутствии своей матери. Внезапно ей стало плохо, она была госпитализирована.

В Россию студентку перевезли в состоянии комы. Как передает РЕН ТВ, сейчас пациентка находится в реанимации.

Напомним, это не первое ЧП, которое случилось с российскими туристами летом 2019 года. Отец 16-летней жительницы Красноярска, которая умерла в Турции через несколько часов постановки диагноза «острый аппендицит», не исключил, что ее могли вернуть в Россию без некоторых внутренних органов.

Семья Ланшаковых отправилась отдыхать в Турцию на машине в начале июля. Дочь пожаловалась на боли в животе на девятый день путешествия. Ее доставили в частную клинику. Врачи решили перенаправить пациентку в другую клинику, медики диагностировали у нее острый аппендицит.

Отец умершей в Турции 16-летней россиянки подозревает врачей в краже органов. В интервью красноярскому телеканалу ТВК отец погибшей, имя которого не называется, рассказал, что лечили россиянку только грелкой и капельницами. У нее дважды останавливалось сердце. Отец погибшей добавил, что врачи не предоставили никаких справок и результатов анализов крови. Им продемонстрировали только свидетельство о смерти, в котором указано, что россиянка скончалась от перитонита. Как подчеркнул мужчина, он изучил похожие случаи, есть подозрения, что «это сделано для трансплантации органов». Следственный комитет назначил судебно-медицинскую экспертизу.

В августе в Турции скончалась еще одна россиянка. 12-летняя девочка приехала на отдых в Турцию из Санкт-Петербурга. Стало известно, что во время купания в бассейне подростка начало засасывать в трубу. Отцу не удалось вызволить ребенка. Персонал отеля выключил насосное оборудование, но и после этого извлечь девочку из воды не получалось. На помощь мужчине пришли другие гости отеля, вместе им удалось сломать трубу. В итоге ребенка достали из бассейна, однако девочка уже наглоталась воды.

Школьницу госпитализировали в больницу города Денизли. Врачи не смогли спасти ее жизнь.

Мать погибший в Турции 12-летней россиянки прокомментировала трагедию в социальной сети «ВКонтакте».

«Поддерживаем себя мыслью: Алисе сейчас не больно, не страшно и легко. Она рядом», — написала Наталья Адамова.

Она поблагодарила всех за сообщения и звонки, отметив, что не может смириться с утратой дочери.