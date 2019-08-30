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Самолет Flydubai вернулся в аэропорт Ташкента из-за неисправности

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Самолет Flydubai вернулся в аэропорт Ташкента из-за неисправности

Ташкент, 30 августа. Самолет Boeing 737-8KN авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс из Ташкента в Дубай, вернулся в аэропорт вылета. По словам сотрудника воздушной гавани, причиной возвращения борта стала техническая неисправность.

Ранее появились сообщения, что пассажирский самолет авиакомпании Flydubai вылетел из аэропорта Ташкента, однако через 35 минут развернулся в небе над Кашкадарьинской областью и вернулся в столицу Узбекистана. 

«Рейс Flydubai вернулся в Ташкент из-за технической неисправности воздушного судна», — сказал сотрудник аэропорта в комментарии РИА Новости

Он не смог назвать причину технической неисправности. В авиакомпании пока не прокомментировали инцидент.

Ранее стало известно, что самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Худжанд, совершил экстренную посадку в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге. Как сообщили в авиакомпании, колесо самолета повредилось из-за столкновения с птицами.

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Источник: РИА Новости
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