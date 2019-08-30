Полиция предостерегла москвичей от участия в незаконном митинге 31 августа

Москва, 30 августа. Полиция предостерегла москвичей от участия в незаконном митинге, который провокаторы хотят провести в столице 31 августа. Соответствующее обращение к гражданам опубликовано на сайте московского ГУ МВД.

Правоохранители отметили, что призывы прийти на незаконный митинг, который пройдет в амфитеатре на Хохловской площади, активно распространяются через Интернет. В полиции подчеркнули, что акция является незаконной. В официальном обращении столичное ГУ МВД призвало организаторов несанкционированного митинга отказаться от его проведения, а граждан — от участия в незаконной акции.

Кроме того, правоохранители напомнили, что за организацию несанкционированных митингов, а также участие в них, законодательно предусмотрена ответственность. Как подчеркнули в полиции, незаконные мероприятия угрожают личной безопасности граждан и несут риск возникновения массовых беспорядков и провокаций, причем как в отношении самих участников несанкционированной акции, так и в отношении прохожих.

«Информируем жителей и гостей столицы, что в целях обеспечения правопорядка и безопасности и недопущения тяжких последствий 30 августа амфитеатр работать не будет», — говорится в сообщении пресс-службы московского ГУ МВД.

Напомним, организаторами незаконного митинга выступили представители так называемой оппозиции, которых Мосгоризбирком правомерно отказался регистрировать в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы из-за поддельных подписей. Особенно здесь отличилась Любовь Соболь, 14,67% подписей которой оказались липовыми. Отметим, что «оппозиционерка» неоднократно становилась центральной фигурой скандалов, связанных с фальсификацией подписных листов. Например, столичные правоохранители обнаружили в одной из московских квартир целую «фабрику поддельных подписей». Кроме того, Соболь не постеснялась подкупить избирателей и использовать подписи мертвецов.

Отметим, что незарегистрированные кандидаты могли обратиться суд, однако они предпочли в очередной раз пойти против закона и стали призывать граждан к провокациям и участию в несанкционированных митингах. Такие незаконные акции прошли в Москве 27 июля и 3 августа. Несанкционированный митинг 27 июля, который заявлялся как «мирная акция», вылился в массовые беспорядки и нападения на полицейских, обеспечивающих безопасность горожан и туристов. В результате участники незаконного митинга, которые угрожали правопорядку и атаковали правоохранителей, стали фигурантами уголовного дела и оказались в СИЗО.

Все организаторы незаконной акции были помещены под стражу. Избежать ареста удалось только Любови Соболь, которая прикрылась пятилетней дочерью. Однако против юриста так называемого ФБК все же завели административное дело. Кроме того, призывавшая к массовым беспорядкам Соболь получила внушительный штраф.