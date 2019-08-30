Американка отсидела 35 лет в тюрьме за преступление, которого не совершала

Карсон-Сити, 30 августа. Жительница американского штата Невада получила по решению суда компенсацию в размере трех миллионов долларов. Она отсидела в тюрьме 35 лет за преступление, которого не совершала.

Как сообщают СМИ, в 1980 году ее приговорили к 35 годам лишения свободы за убийство 19-летней студентки. Девушку убили в 1976 году. Позже Верховный суд штата Невада отменил приговор, однако в 1984 году женщина была осуждена по этому же преступлению повторно, так как вышестоящие инстанции оставили приговор в силе.

Ее невиновность удалось установить только с помощью исследования вещественных доказательств методом анализа ДНК, которого в 1976 году еще не существовало. Настоящим убийцей студентки оказался серийный маньяк Родни Холбауэр, изнасиловавший и убивший еще пять женщин. В 2018 году его приговорили к пожизненному заключению, передает Daily Mail.