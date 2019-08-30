Барнаул, 30 августа. Барнаульская городская дума в пятницу приняла отставку мэра Сергея Дугина, который ранее уволился по собственному желанию. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Отмечается, что 30 августа на сессии городская дума официально приняла отставку Сергея Дугина. В пресс-службе уточнили, что это процедурный момент. Как пишет ТАСС, о желании уйти Дугин заявил 15 августа. Тогда же он написал заявление на увольнение. Депутаты гордумы Барнаула приняли отставку мэра Дугина. Временно исполняющим обязанности мэра назначен Вячеслав Франк, который ранее занимал пост заместителя главы администрации, руководителя аппарата. Выборы нового главы города пройдут в декабре.

Напомним, мэр Риги Дайнис Турлайс ушел в отставку по решению республиканского парламента. За отстранение чиновника проголосовали 31 из 60 депутатов. Согласно предварительным данным, на увольнении Турлайса настояла оппозиция, которой не понравилось его видение будущего города.

Турлайс был избран мэром Риги 30 мая. Он сменил на своем посту Нила Ушакова, который, в свою очередь, стал депутатом Европарламента.

Скандал вокруг бывшего мэра разгорелся в конце января, когда к нему в офис и домой пришли с обысками сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии. Позже стало известно, что обыски прошли в рамках уголовного дела, связанного с муниципальным предприятием городского общественного транспорта «Ригас сатиксме».

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце в апреле обвинил градоначальника в «неисполнении установленных законом обязательств и нарушении нормативных актов». Нил Ушаков назвал свое отстранение от должности председателя Рижской думы непрофессиональным и противоправным и заявил о намерении обжаловать его в суде.

Также сообщалось, что мэр города Улан-Удэ Александр Голков ушел в отставку по собственному желанию, временно исполняющим обязанности главы города стал Александр Иринчеев, сообщается на сайте городской администрации.

Как уточняется, Голков подал заявление о желании сложить полномочия 25 февраля. Также он решил сложить с себя депутатские полномочия.