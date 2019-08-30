Офис президента Украины сообщил, что процесс обмена с РФ еще не завершился

Киев, 30 августа. Офис украинского президента Владимира Зеленского заявил, что процесс обмена удерживаемыми лицами в РФ и на Украине продолжается, а информация о его завершении не соответствует действительности. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале офиса президента страны.

«Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается​​​. Информация о его завершении не соответствует действительности», — отмечают в офисе президента Украины.

Ранее председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что окончательной даты обмена заключенными между Украиной и Россией еще нет. Он подчеркнул, что вопросом обмена заключенными занимается официальная власть, а именно президент страны Владимир Зеленский и его команда.

Адвокат осужденных на Украине граждан России Валентин Рыбин проинформировал, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной переносится на неопределенный срок. С его точки зрения, в офисе Зеленского есть «некие силы, которые хотят сорвать обмен и обрушить его рейтинг».

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин отметил, что обмен пленными и подобные процессы всегда способствуют мирному урегулированию, сохраняют жизни людям. Он предположил, что украинская сторона может слукавить и «сыграть в темную».

Напомним, в начале недели появилась информация в украинских и российских СМИ о возможном обмене пленными между Москвой и Киевом. Позже это подтвердили и в Кремле. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заметил, что в этом вопросе между Россией и Украиной «имеют место определенные контакты».