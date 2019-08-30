Москва, 30 августа. Российская телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская озадачила подписчиков фотографией с певцом Филиппом Киркоровым, на которой она одного роста с двухметровым певцом. Снимок она выложила в своем Instagram.

Рудковская и Киркоров запечатлены на «Снежной вечеринке» в Сочи. Под фотографией продюсер написала, что ощутила себя Снежной королевой в объятиях «Снежного короля» Филиппа Киркорова. Рудковская напомнила, что на мероприятии не было ее «Ледового короля» — мужа Евгения Плющенко.

В Сети высмеяли Рудковскую, «вытянувшую» себя до одного роста с двухметровым Киркоровым. Согласно открытым источникам, рост телеведущей составляет 165 сантиметров. При этом на изображении она практически одного роста с двухметровым Киркоровым. В комментариях пользователи подчеркнули, что Рудковская обработала фотографию в специальном приложении, чтобы казаться более высокой и длинноногой.

На один из комментариев Рудковская ответила, что секретом ее высокого роста на снимке является поза Киркорова. Также она рассказала поклонникам, что носит каблуки в восемь сантиметров.

Ранее Рудковская поразила подписчиков раскоряченными ногами и залысинами. Продюсер и супруга знаменитого российского фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская опубликовала новое фото в экстремально коротком платье. Подписчики «красоты» не оценили и заявили, что она оделась не по возрасту и у нее «вечно ноги в раскоряку».

На снимке можно видеть, как Рудковская беседует с одним из ведущих музыкального фестиваля, на открытие которого она и надела откровенный наряд цвета «сочинской волны». Недовольство юзеров вызвало не только платье и ноги, но и прическа Яны. По мнению пораженных комментаторов, на голове у нее можно видеть «жуткие залысины». Многие посоветовали ей носить только брючные костюмы.

Справедливости ради стоит отметить, что были и те, кто наоборот похвалил Рудковскую за «шикарный образ», назвав ее «огненной» и «королевой». Наиболее преданные фанаты безапелляционно заявили, что фасон и цвет платья Рудковская подобрала более чем удачно. По их словам, продюсер отлично подчеркнула красоту своих ног.

Ранее нелестные отзывы в адрес гардероба и физической формы жены Плющенко неоднократно отпускала скандальный блогер Елена Миро. По ее мнению, продюсер молодится и скрывает своей настоящий возраст.

Миро и раньше отличалась резкими и критическими замечаниями в адрес звезд российского шоу-бизнеса. Рудковская привлекла ее внимание из-за поста в Instagram. В нем продюсер заявила, что не стесняется своего возраста и гордится всеми 44 прожитыми годами. Рудковская подчеркнула, что солидные цифры в графе «возраст» рано или поздно появятся у всех, поэтому все проявления возрастной дискриминации (так называемого эйджизма) она считает странными и нелепыми.