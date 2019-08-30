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Корреспонденты ФАН в Триполи узнали о ситуации с беженцами

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Корреспонденты ФАН в Триполи узнали о ситуации с беженцами

Триполи, 30 августа. Корреспонденты ФАН узнали о ситуации с мигрантами в ливийском Триполи.

Ливийский лидер Муаммар Каддафи в 90-х годах прошлого столетия хотел объединить всю Африку. Об этом сообщают собственные корреспонденты Федерального агентства новостей Альгис Микульскис и Владимир Малянов, начавшие работать в этом североафриканском государстве.

«В конце 90-х Каддафи замахнулся на объединение всей Африки и объявил, что отныне жители соседних республик могут свободно приезжать в Ливию», — пишут репортеры в Telegram-канале «ЛивияФАН».

Корреспонденты ФАН в Триполи узнали о ситуации с беженцами

Однако сразу после этого столицу Ливии захватила волна мигрантов и преступлений. Как итог — в стране произошла революция. Часть мигрантов уехала, часть осталась и начала работать. 

Корреспонденты ФАН в Триполи узнали о ситуации с беженцами

«Уборщики улиц, помещений, грузчики, строители, официанты, продавцы — беженцы из Судана, Чада, Нигерии и некоторых других африканских стран, заняли здесь определенную нишу», — пишут Микульскис и Малянов.

Так называемый «старый город» в Триполи, в котором раньше жили евреи, теперь практически полностью принадлежит приезжим. Сколько же всего мигрантов сейчас в Ливии — точно не знает никто, однако поговаривают, что почти миллион.

Напомним, что корреспонденты ФАН в понедельник получили аккредитацию главного управления связи и информации Ливии на осуществление журналистской деятельности в стране.

Корреспонденты ФАН в Триполи узнали о ситуации с беженцами

На встрече с российскими журналистами глава пресс-службы МИД Ливии Абдель Фаттах Мхани обещал содействовать репортерам ФАН в освещении ситуации с задержанными в Ливии россиянами.

В среду корреспонденты Федерального агентства новостей впервые самостоятельно прогулялись по одному из районов Триполи. Местные жители удивились, встретив русских журналистов.

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Источник: ЛивияФАН
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