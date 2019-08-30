Киев, 30 августа. Переговоры по обмену удерживаемыми в России и на Украине лицами продолжаются. Об этом рассказала пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская в Facebook.

СБУ заявила, что переговоры по обмену между Россией и Украиной продолжаются. Она обратилась к журналистам и уточнила, что сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. Она рекомендовала представителям средств массовой информации не распространять непроверенную информацию.

Напомним, обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной переносится на неопределенный срок, об этом сообщил адвокат осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин.

«Пока переносится обмен. Пока нет указа о помиловании, скорее всего, есть некие силы в офисе Владимира Зеленского, которые хотят сорвать обмен, обрушить его рейтинг», — сообщил Рыбин.

Рыбин выступает адвокатом удерживаемых Киевом россиян Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова. Ранее адвокат сообщал, что дата обмена уже определена, однако называть ее не стал. Кроме того, Рыбин сообщал, что окончательные списки лиц, которые подлежат обмену, не утверждены и могут меняться. При этом Рыбин ранее подтвердил, что его подзащитные значатся в списках на обмен.

Российские военные Баранов и Одинцов приговорены на Украине к 13 и 14 годам лишения свободы. Их обвиняют в госизмене и дезертирстве из украинской армии на территории Крыма. Следственный комитет России, в свою очередь, инициировал дело о похищении граждан России украинскими спецслужбами.

Украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин отметил в комментарии Федеральному агентству новостей, что в вопросе обмена россиян и украинцев России нельзя расслабляться и необходимо проявлять осторожность, так как Киев может слукавить.

Ранее стало известно, что в Киеве не возражают против обмена пленными в формате «все установленные на всех установленных», заявила пресс-секретарь Леонида Кучмы — официального представителя Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Дарка Олифер. Об этом она написала в Facebook.

Как писала «Газета.ru», по ее словам, украинская сторона не против освобождения пленных, удерживаемых в формате «все установленные на всех установленных». По ее словам, Киев призывает ускорить этот процесс пошаговым выполнением этой формулы. Олифер подчеркнула, что сейчас продолжается работа по установлению данных удерживаемых лиц. Ранее специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик заявил, что стороны конфликта в Донбассе согласились с необходимостью объявления «хлебного перемирия».

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская Народные Республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.

За время гражданской войны на Украине погибло не менее десяти тысяч человек, сообщила Организация Объединенных Наций.

В апреле ООН рассказала о миллионе жителей Донбасса, нуждающихся в продовольствии. Специалисты также выразили беспокойство в связи с регулярными обстрелами объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе, что ставит под угрозу водоснабжение региона, где проживают до 3,2 миллиона человек.

Из-за продолжающихся военных действий возникли проблемы с медицинским обслуживанием региона. Две трети медицинских учреждений находятся возле линии разграничения. С 2014 года Донбасс покинули более 1,5 тысячи медиков.

Местным жителям приходиться пересекать линию соприкосновения, чтобы попасть в больницу, на рынок или получить пенсию. В 2018 году около 1,1 миллиона человек пересекали рубеж каждый месяц, чтобы воспользоваться социальными услугами. Это на 15% больше, чем в 2017 году.