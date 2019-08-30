Москва, 30 августа. Роскачество напомнило о содержании вредных веществ в картошке фри и чипсах. Об этом говорится в сообщении ведомства. Роскачество дало рекомендации по приготовлению домашней картошки фри и чипсов.

Специалисты посоветовали, перед тем как жарить картофель, чистить его и продержать в воде один-два часа. Это приведет к уменьшению доли крахмала. Кроме того, в жареной картошке сократится содержание токсичного вещества акриламида, которое образуется в крахмалосодержащих продуктах при высокой температуре.

Эксперты рекомендуют не жарить картошку до образования коричневой корочки. Жареная картошка должна иметь слегка золотистый оттенок. Если нарезать картофель более толстыми ломтиками, в них будет содержаться меньше акриламида.

Акриламид используется в производстве полимеров и считается токсичным. По данным ВОЗ, он содержится в картофеле фри, чипсах, кофе, различных пончиках, в кукурузных палочках и других продуктах.

Ранее американские ученые назвали продукт, который вдвое увеличивает риск ранней смерти. Достаточно всего двух порций в неделю, чтобы подвергнуть человека серьезной опасности.

В течение восьми лет эксперты наблюдали за 4400 американцами в возрасте от 45 до 79 лет. За время исследования среди респондентов скончались 236 человек. Изучив пищевой рацион покойных, эксперты обнаружили необычную особенность. Все они были любителями картошки.

При этом не имеет значения, идет ли речь о картошке фри или просто жареном картофеле. Само по себе блюдо смерть не приносит, однако любовь к жареной картошке указывает на то, что человек привык к нездоровому меню и ведет неправильный образ жизни.

Как заявил эксперт ООН по химической безопасности, вице-президент РАЕН, заслуженный профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Валерий Петросян, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер планирует подписать документ, в котором на законодательном уровне европейцев попытаются склонить к отказу от привычных продуктов. Взамен жителям ЕС предложат перейти на азиатский рис и южноамериканскую кукурузу.

По словам Петросяна, акриламид смертельно опасен, хотя узнали об этом совсем недавно: еще семь лет назад о нем слышали только специалисты.

Это вещество используется, в частности, для производства пластмасс, клея и красок. Также было известно о присутствии этого канцерогена в табачном дыме. Пагубность данного вещества была доказана в лабораториях: у подопытных крыс, в пищу которых добавляли акриламид в небольших концентрациях, стремительно появлялись раковые опухоли.

Именно по этой причине множество стран уже установило весьма жесткие требования к содержанию акриламида в питьевой воде. Однако затем выяснилось, что опасный канцероген содержится не только в воде.

«В последние годы в исследованиях европейских ученых было показано, что акриламид в значительных количествах содержится в продуктах питания и напитках, приготовленных при температурах 120°С и выше из картофеля, пшеницы, ржи, овса, ячменя и кофе, — рассказывает академик. — В связи с этим, по поручению Еврокомиссии были проведены многочисленные экспертизы и аналитические оценки, которые показали, что в технологиях приготовления различных продуктов питания и напитков при температурах 120°С и выше акриламид образуется вследствие взаимодействия содержащихся в них аспарагиновой кислоты с некоторыми сахарами (сахароза, фруктоза)».

При этом, разумеется, не все пищевые растения таковы. Скажем, рис и кукуруза не содержат в себе потенциально опасных веществ и не вредны для человека.