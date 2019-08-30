Вашингтон, 30 августа. Бывшему президенту США Бараку Обаме грозит допрос под присягой в связи с провальным расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера, который пытался доказать, что Россия якобы вмешивалась в выборы американского президента, прошедшие в 2016 году. Об этом сообщил председатель судебного комитета Сената США Линдси Грэм в эфире телеканала Fox News.

Сенатор-республиканец уточнил, что хочет вызвать Обаму для дачи показаний, чтобы установить истоки расследования Мюллера.

«Грэм говорит, что одной из самых больших загадок в саге о Трампе и России, которую нужно разгадать, является вопрос, кто рассказал президенту Обаме о расследовании контрразведки в отношении тогдашнего кандидата Трампа», — пишет The Washington Examiner.

Сенатор отметил, что в рамках своего расследования намерен вызвать на допрос не только экс-президента США, но и бывшего директора ФБР Джеймса Коми, замдиректора ФБР Эндрю Маккейба, бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана, а также бывшего директор Нацразведки Джеймса Клаппера, передает НСН.

Напомним, после победы Дональда Трампа Вашингтон бездоказательно обвинил Россию во «вмешательстве» в президентские выборы 2016 года. Москва неоднократно опровергала эти обвинения, указывая на отсутствие подтверждений.

Роберт Мюллер провел бессмысленное расследование, которое длилось два года и обошлось американским налогоплательщикам в сумму, превышающую 30 миллионов долларов. 18 апреля 2019 года Мюллер представил доклад, в котором признал, что подозрения о связи Трампа с Москвой подтвердить не удалось. По итогам провального расследования не было выдвинуто никаких обвинительных заключений.

Отметим, что Мюллер безосновательно обвинял во «вмешательстве» в американские выборы российскую компанию «Конкорд». К спецпрокурору во всех обвинениях присоединился и генеральный прокурор Уильям Барр. Адвокаты «Конкорда», возглавляемого петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, подали в суд на обвинителей, заявив, что Мюллер и Барр нарушили уголовный кодекс округа Колумбия, распространив информацию о подозрениях в отношении российской компании, лишив ее тем самым права на справедливое судебное разбирательство.

После провала «расследования» стало очевидно, что Мюллеру придется понести ответственность за безосновательные обвинения в адрес российской компании. Напомним, что в результате Мюллер, как и Барр, подал в отставку, а американский экономист и бывший помощник министра финансов Штатов Пол Крейг Робертс призвал и вовсе его арестовать.