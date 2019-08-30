Сенатор Цеков рассказал, что роднит сирийский и крымский народы

Москва, 30 августа. Член комитета верхней палаты российского парламента по международным делам Сергей Цеков рассказал, что роднит народы Крыма и Сирии.

С заявлением на тему сенатор от этого российского региона выступил в интервью РИА Новости, пояснив, что экономические связи между Крымом и регионами Сирии будут динамично развиваться не только из-за наложенных на обе территории санкций.

«Связи будут динамично развиваться, и причина тому не санкционный режим, в котором находятся обе территории. Крымский и сирийский народы роднят свободолюбие и стремление отстаивать правду и справедливость», — пояснил Цеков.

Российский сенатор добавил, что жители Крыма с симпатией относятся к сирийскому народу, отметив, что в регионе, как и во всей России, есть огромное желание помогать Сирии и укреплять с республикой отношения.

Как напоминает «Газета.ru», на днях стало известно, что власти Крыма планируют заключить с сирийским правительством соглашение о сотрудничестве в ряде отраслей народного хозяйства.

Сотрудничество между российским регионом и Сирийской Арабской Республикой планируется в сфере судоремонта, промышленности, переработки сельхозпродукции и грузового морского сообщения.

По словам заместителя председателя Совета министров Республики Крым Георгия Мурадова, власти Крыма и Сирии уже неоднократно заявляли о намерении сотрудничать и поддерживают рабочие контакты.