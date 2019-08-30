Симферополь, 30 августа. Руководитель украинской общины Крыма Анастасия Гридчина предложила запустить хештег #УкраинаПораДомой, так как, как читает она, Украина способна вернуться на путь развития только в случае интеграции с Россией.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед новым парламентом рассказал об основных задачах власти. Он уточнил, что это укрепление обороны страны, завершение гражданской войны в Донбассе, а также «возвращение Крыма». Украинская община Крыма предложила запустить хештег «УкраинаПораДомой».

Как пишет РИА Новости, Гридчина предложила использовать готовый хештег #УкраинаПораДомой для обращения к украинским институтам.

«Настало время стать на путь интеграции с Россией, только в таком случае Украина сможет вернуть себе положение развивающейся и цивилизованной страны», — подчеркнула она.

Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией, которую временно оккупировала РФ. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя. Такого, как подчеркнул глава государства, не произойдет ни при каких обстоятельствах.

Европейские страны и США ввели против России ограничительные меры из-за включения полуострова в состав РФ. Совет Европейского союза в очередной раз продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года. Санкции со стороны Брюсселя продлевают запрет для граждан и компаний Европы по импорту различной продукции с территории полуострова. Кроме того, им также запрещается оказывать туристические услуги, инвестировать в экономику Крыма и экспортировать в Крым некоторые товары и технологии в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики. При этом в ЕС нарастают антисанкционные настроения.

При этом в Крыму призвали Зеленского прекратить ставить «условия» о возвращении полуострова. Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить ставить «условия» и играть на теме российской принадлежности полуострова.

Ранее американский и французский президенты Дональд Трамп и Эммануэль Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в Нью-Йорк​​​. Планируется, что Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице.

Зеленский заявил, что возвращение России в G8 станет возможным лишь после «возвращения» Крыма и прекращения войны в Донбассе.

По словам Фикса, киевские деятели регулярно провоцируют вопрос Крыма. Он напомнил, что нет и не может быть никаких условий возвращения полуострова в состав Украины.