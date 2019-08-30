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8:43 30 Августа 2019

На Украине сообщили об обмене пленными с Россией. События дня. ФАН-ТВ

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На Украине сообщили об обмене с Россией

На Украине сообщили об обмене пленными с Россией. События дня. ФАН-ТВ

Долгожданный обмен пленными между Россией и Украиной, судя по всему, начался. По крайней мере, об этом сообщают СМИ и новый Генпрокурор Незалежной Руслан Рябошапка. По его данным, в Киев возвращаются украинские моряки, арестованные за прошлогоднюю провокацию в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за подготовку теракта, и еще несколько заключенных. Точное количество участников сделки неизвестно. Сведений о другой стороне обмена, да и вообще какого-либо подтверждения от Кремля пока не поступало.

Рада утвердила Правительство

На Украине сообщили об обмене пленными с Россией. События дня. ФАН-ТВ

Тем временем Верховная рада утвердила новое Правительство. Депутаты собрались впервые после досрочных парламентских выборов и поддержали 35-летнего Алексея Гончарука в роли премьер-министра Украины. На этом посту он стал самым молодым политиком за всю историю страны. В новый Кабмин, не считая самого Гончарука, вошли еще 17 человек. Среди них вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба, глава МИД Вадим Пристайко , а также Арсен Аваков, сохранивший пост министра внутренних дел. Напомним, что прежний кабмин во главе с Владимиром Гройсманом ушел в отставку накануне. Партия «Слуга народа», благодаря парламентскому большинству, не встретила сопротивления оппозиции ни по одному из новых кандидатов.

Трамп анонсировал «звездные войны»

На Украине сообщили об обмене пленными с Россией. События дня. ФАН-ТВ

Президент США Дональд Трамп, кажется, всерьез вдохновился фильмами о звездных войнах. Американский лидер объявил о начале работы Космического командования, и это не сюжет фантастики. По словам Трампа, именно космос станет будущей ареной для военных действий. Меморандум о космических силах, подписанный еще в феврале, гласит, что Штаты должны быть готовы к борьбе с иностранными угрозами даже вне земного пространства. И, похоже, недавний развал ДРСМД лишь раззадорил американцев, выводящих гонку вооружений буквально до космического уровня.

Китайские автобусы помогут Триполи

На Украине сообщили об обмене пленными с Россией. События дня. ФАН-ТВ

Журналисты Федерального агентства новостей (ФАН) в Триполи рассказали, как ливийская столица справляется с гигантским потоком пассажиров. В город все время прибывают беженцы из областей, охваченных войной, и проблема общественного транспорта здесь совсем недавно была удручающей. Малочисленные маршрутки попросту не справлялись с ситуацией на дорогах. Но теперь в портовый город Хомс, расположенный в 120 км от столицы, прибывает первая партия из 34 китайских автобусов. Поставку выполнил местный кооператив «Сахем». И уже до конца года Триполи получит 140 новых машин. Напомним, что корреспонденты ФАН Альгис Микульскис и Владимир Малянов прилетели в Ливию на прошлой неделе. Цель наших коллег: поведть общественности о ситуации в Триполи, где уже много лет не было российских журналистов.