На Украине сообщили об обмене пленными с Россией. События дня. ФАН-ТВ

На Украине сообщили об обмене с Россией Долгожданный обмен пленными между Россией и Украиной, судя по всему, начался. По крайней мере, об этом сообщают СМИ и новый Генпрокурор Незалежной Руслан Рябошапка. По его данным, в Киев возвращаются украинские моряки, арестованные за прошлогоднюю провокацию в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за подготовку теракта, и еще несколько заключенных. Точное количество участников сделки неизвестно. Сведений о другой стороне обмена, да и вообще какого-либо подтверждения от Кремля пока не поступало.

Рада утвердила Правительство Тем временем Верховная рада утвердила новое Правительство. Депутаты собрались впервые после досрочных парламентских выборов и поддержали 35-летнего Алексея Гончарука в роли премьер-министра Украины. На этом посту он стал самым молодым политиком за всю историю страны. В новый Кабмин, не считая самого Гончарука, вошли еще 17 человек. Среди них вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба, глава МИД Вадим Пристайко , а также Арсен Аваков, сохранивший пост министра внутренних дел. Напомним, что прежний кабмин во главе с Владимиром Гройсманом ушел в отставку накануне. Партия «Слуга народа», благодаря парламентскому большинству, не встретила сопротивления оппозиции ни по одному из новых кандидатов.

Трамп анонсировал «звездные войны» Президент США Дональд Трамп, кажется, всерьез вдохновился фильмами о звездных войнах. Американский лидер объявил о начале работы Космического командования, и это не сюжет фантастики. По словам Трампа, именно космос станет будущей ареной для военных действий. Меморандум о космических силах, подписанный еще в феврале, гласит, что Штаты должны быть готовы к борьбе с иностранными угрозами даже вне земного пространства. И, похоже, недавний развал ДРСМД лишь раззадорил американцев, выводящих гонку вооружений буквально до космического уровня.