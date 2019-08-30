На Украине сообщили об обмене пленными с Россией. События дня. ФАН-ТВ

На Украине сообщили об обмене с Россией
Долгожданный обмен пленными между Россией и Украиной, судя по всему, начался. По крайней мере, об этом сообщают СМИ и новый Генпрокурор Незалежной Руслан Рябошапка. По его данным, в Киев возвращаются украинские моряки, арестованные за прошлогоднюю провокацию в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за подготовку теракта, и еще несколько заключенных. Точное количество участников сделки неизвестно. Сведений о другой стороне обмена, да и вообще какого-либо подтверждения от Кремля пока не поступало.
Рада утвердила Правительство
Тем временем Верховная рада утвердила новое Правительство. Депутаты собрались впервые после досрочных парламентских выборов и поддержали 35-летнего Алексея Гончарука в роли премьер-министра Украины. На этом посту он стал самым молодым политиком за всю историю страны. В новый Кабмин, не считая самого Гончарука, вошли еще 17 человек. Среди них вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба, глава МИД Вадим Пристайко , а также Арсен Аваков, сохранивший пост министра внутренних дел. Напомним, что прежний кабмин во главе с Владимиром Гройсманом ушел в отставку накануне. Партия «Слуга народа», благодаря парламентскому большинству, не встретила сопротивления оппозиции ни по одному из новых кандидатов.
Трамп анонсировал «звездные войны»
Президент США Дональд Трамп, кажется, всерьез вдохновился фильмами о звездных войнах. Американский лидер объявил о начале работы Космического командования, и это не сюжет фантастики. По словам Трампа, именно космос станет будущей ареной для военных действий. Меморандум о космических силах, подписанный еще в феврале, гласит, что Штаты должны быть готовы к борьбе с иностранными угрозами даже вне земного пространства. И, похоже, недавний развал ДРСМД лишь раззадорил американцев, выводящих гонку вооружений буквально до космического уровня.
Китайские автобусы помогут Триполи
Журналисты Федерального агентства новостей (ФАН) в Триполи рассказали, как ливийская столица справляется с гигантским потоком пассажиров. В город все время прибывают беженцы из областей, охваченных войной, и проблема общественного транспорта здесь совсем недавно была удручающей. Малочисленные маршрутки попросту не справлялись с ситуацией на дорогах. Но теперь в портовый город Хомс, расположенный в 120 км от столицы, прибывает первая партия из 34 китайских автобусов. Поставку выполнил местный кооператив «Сахем». И уже до конца года Триполи получит 140 новых машин. Напомним, что корреспонденты ФАН Альгис Микульскис и Владимир Малянов прилетели в Ливию на прошлой неделе. Цель наших коллег: поведть общественности о ситуации в Триполи, где уже много лет не было российских журналистов.