На Сахалине полностью перешли на российский стандарт колеи

Южно-Сахалинск, 30 августа. Торжественная церемония открытия железной дороги, переоборудованной на общероссийский стандарт, прошла в столице Сахалинской области.

Как сообщает РИА Новости, комплексная реконструкция железнодорожного хозяйства региона на отечественные стандарты началась 16 лет назад. Дело в том, что колея на острове была уложена по японским стандартам еще в те времена, когда Сахалин принадлежал Стране восходящего солнца.

С 2003 года в области реконструировали сотни километров главного хода, построили десятки новых мостов и водопропускных труб, модернизировали системы сигнализации, централизации и блокировки.

По словам врио губернатора региона Валерия Лимаренко, переход на национальный стандарт экономически выгоден региону: сшивка с вагонами, которые идут с материка на пароме, будет происходить без переобувания на новую колесную пару.

Как напоминает «Газета.ru», в начале августа министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что ведомство рассматривает возможность создания сети высокоскоростных магистралей по всей стране.

«Нам нужны высокоскоростные магистрали не только на север — в Питер, — но и на юг — в Краснодар. Вполне возможно, нам нужны высокоскоростные магистрали в западном направлении. То есть это сеть», — заявил Дитрих.

Глава Минтранса РФ подчеркнул, что зарубежный опыт эксплуатации ВСМ свидетельствует о значительных преимуществах такой сети. Дитрих привел опыт использования ВСМ в Китае, отметив, что плюсы сети видны в масштабе.