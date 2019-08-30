Названы самые популярные направления у путешествующих на авто россиян

Москва, 30 августа. Около 20% путешествующих на автомобиле россиян этим летом выбрали для отдыха Крым, еще 21% направился в Краснодарский край. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Авто Mail.ru».

«Среди направлений, которые выбрали для себя россияне этим летом для поездки на машине, лидируют Краснодарский край (21%), Крым (20%), Западная Европа (11%), Восточная Европа и Белоруссия (5%) и Грузия (4%)», — цитирует пресс-службу Mail.ru Group ТАСС.

Все семьей путешествовали 59% участников опроса, парой — 27% респондентов. Еще 9% опрошенных отдыхали с друзьями, 4% ездили на отдых в одиночестве.

Почти 40% респондентов сообщили, что уезжали на десять дней, 28% участников опроса отдыхали неделю. Две недели провели на отдыхе 23% опрошенных, только выходные — 9% респондентов.

Большинство автовладельцев потратили на поездку не более 100 тыс. рублей. До 50 тысяч рублей потребовалось 36% опрошенных. В диапазон от 50 тыс. до 100 тыс. рублей уложились 39% респондентов. От 100 тыс. до 150 тыс. рублей потратили на поездку 13% участников опроса, более 150 тыс. — лишь 10%.

Исследование показало, что провели внеплановое техническое обслуживание и тщательно проверили свои автомобили перед путешествие 36% автовладельцев. Ограничились заменой масла и фильтров 20% респондентов, 43% опрошенных заявили, что их автомобиль всегда готов к длительным поездкам.

Самое большое количество авто-путешественников (22%) жаловались на пробки. О проблемах с полицией и прохождением границы заявили 9% и 8% респондентов соответственно.

Опрос проводился среди пользователей сервиса «Авто Mail.ru» с 8 по 15 августа. В нем участвовали 8961 человек.

Ранее Газета.ru сообщила, что Ассоциация туроператоров России назвала наиболее популярные у россиян направления для отдыха в бархатный сезон.