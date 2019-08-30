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Адвокат удерживаемых на Украине россиян заявил, что они остаются в СИЗО

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Адвокат удерживаемых на Украине россиян заявил, что они остаются в СИЗО

Москва, 30 августа. Адвокат россиян, удерживаемых на Украине, Валентин Рыбин заявил, что в настоящий момент нет планов относительно их отправки в Россию. По его словам, подзащитные находятся в СИЗО.

«Украинские пленные сидят на базе и по СИЗО. Мне пока неизвестно, что они сегодня вообще движутся на обмен»,— заявил Валентин Рыбин журналистам ТАСС.

Ранее сотрудница Верховной рады Украины Анна Исламова написала на своей странице в Facebook, что арестованные за нарушение российской границы моряки и сотрудники СБУ вместе с осужденными гражданами Украины Олегом Сенцовым, Павлом Грибом, Владимиром Балыхом и Николаем Карпюком возвращаются на родину. Перепост этого сообщения сделал новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на УНИАН, якобы президент Украины Владимир Зеленский выезжает в аэропорт «Жуляны», куда должен прилететь самолет с украинцами. Отмечается, что нет официального подтверждения этой информации.

Родные одного из украинских моряков заявили украинским СМИ, что моряки уже находятся на Украине, об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на издание «Страна.ua».

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Источник: ТАСС
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