Рекордсмен мира по плаванию в холодной воде утонул на тренировке в Красноярске

Красноярск, 30 августа. Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в Енисее. Об этом сообщила пресс-служба министерства спорта Красноярского края.

Трагедия произошла в Красноярске 27 августа во время тренировки спортсмена. В пресс-службе уточнили, что причиной смерти Петшака стал несчастный случай. Прощание со спортсменом состоится в Красноярске 30 августа, сообщает «Царьград». Министерство спорта Красноярского края и вся спортивная общественность региона выразили соболезнования родным и близким погибшего пловца.

Николай Леонардович Петшак родился 7 мая 1955 года. Плаванием в холодной воде он занимался более 40 лет. Петшак участвовал в заплыве через Берингов пролив и во многих социальных проектах по пропаганде спорта в Красноярском крае. В 1994 году он стал мировым рекордсменом по нахождению в холодной воде, а в 2012 году — чемпионом мира в этом виде спорта. В 2013 году Петшак принимал участие в эстафете олимпийского огня в Красноярске, а в августе 2019 года стал участником эстафетного заплыва, который традиционно проводится в честь Дня государственного флага РФ. Кроме того, Николай Петшак являлся председателем федерации холодового плавания в Красноярском крае, а также возглавлял спортивно-оздоровительный центр холодового плавания «Мегаполюс».