Заемщики в России могут получить возможность выкупать собственные долги

Москва, 30 августа. Министерство экономического развития России предложило обязать кредиторов предлагать заемщикам выкупать собственные долги до их передачи третьим лицам.

Об этом сообщает «Коммерсантъ», журналисты которого ознакомились с текстом подготовленных экспертам МЭР соответствующих поправок в законы о взыскании долгов с физических лиц и «О микрофинансовой деятельности».

«Министерство мотивирует предложение тем, что кредитор может отказать должнику в реструктуризации долга в отсутствии какой-либо объективной причины. При этом долг может быть передан третьим лицам по цене, значительно меньшей, чем сам заем», — пишет издание.

Отмечается, что при этом всю выгоду от выплаты долга получает третье лицо, а в случае его недобросовестности могут быть ущемлены права должника. В этой связи в поправках устанавливается, что сначала кредитор обязан предложить заемщику его выкупить.

Как напоминает «Газета.ru», в России банки стали чаще прощать своим клиентам небольшие спорные суммы, в том числе те, которые были удержаны из-за невнимательности граждан.

На уступки по списанию мелких долгов идут в «Райффайзенбанке» и в банке «Русский стандарт». В МКБ и «Росбанке» планируют запустить пилотный проект по прощению комиссий.

Причин у данного новшества несколько: это и лояльность банков к клиентам, и тот фактор, что расходы на разбирательства превышают сумму, которую финансовая организация может вернуть.