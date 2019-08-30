Синоптики назвали причину паводков в Сибири и в Приморье

Владивосток, 30 августа. Синоптики назвали перегрев территории Китая причиной паводков в Сибири и сильных дождей в Приморском крае. С соответствующим заявлением выступил глава Примгидромета Борис Кубай.

Начавшиеся во вторник в Приморье сильные ливни принесли в столицу региона месячную норму осадков. Во Владивостоке подтоплены дороги, жилые дома и пригородные территории. В среду в городе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В четверг его распространили на весь регион, сообщила Газета.ru. Синоптики отмечают, что последний месяц лета стал для Владивостока рекордным по количеству осадков за все время наблюдений.

«Что же явилось первопричиной такого аномального лета? Прежде всего, перегрев территории соседнего Китая, куда на протяжении всего весенне-летнего сезона наблюдался активный вынос теплого переувлажненного тропического воздуха», — отметил Кубай.

Этот влажный воздух постепенно распространялся дальше и стал причиной наводнений на Байкале, Амуре, а потом в Приморье.

Кубай подчеркнул, что в ряде районов Приморья выпало до 150-200% месячной нормы осадков. Наиболее интенсивные дожди прошли в средних и нижних течениях основных рек. Однако катастрофических наводнений не наблюдается, так как проистекающие из Сихотэ-Алиня реки из-за дефицита осадков не получали достаточно воды.