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Самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге

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Самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге

Екатеринбург, 30 августа. Самолет «Уральских авиалиний», вылетевший из Санкт-Петербурга в Худжанд, совершил экстренную посадку в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге.

В пресс-службе перевозчика сообщили, что колесо самолета повредилось из-за столкновения с птицами. Об этом после взлета из «Пулково» сообщил командир воздушного судна. Позже при осмотре взлетно-посадочной полосы были обнаружены перья и останки птицы.

«Рейс U6-2641 Санкт-Петербург — Худжанд совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга. С пассажирами работают представители авиакомпании», — сказали в пресс-службе авиаперевозчика.

Ранее Ан-2 совершил вынужденную посадку в Якутии, причины этого происшествия неизвестны.

Как сообщают «Известия», в бельгийской провинции Западная Фландрия рухнул сверхлегкий самолет. Погиб пилот воздушного судна.

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Источник: ТАСС
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