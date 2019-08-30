Роструд напомнил, что 31 декабря в 2019 году будет рабочим днем

Москва, 30 августа. Роструд напомнил россиянам, что 31 декабря в этом году будет рабочим днем.

«В этом году 31 декабря выпадает на вторник — это будет рабочий день», — заявили в пресс-службе Роструда журналистам ТАСС.

В январе 2020 года россиян ждут восьмидневные новогодние каникулы. Отмечается, что предыдущие новогодние каникулы длились десять дней: с 30 декабря 2018 по 8 января 2019 года.

Длинные выходные ожидают россиян в честь празднования Дня народного единства: со 2 по 4 ноября.

Ранее в Роструде рассказали, как правильно уходить в отпуск. В ведомстве напомнили, что отпуск предоставляется в размере 28 календарных дней. Исключения составляют сотрудники образовательных учреждений — они отдыхают 56 дней, а также воспитатели и директора детских садов — 42 дня.

Как сообщает «Газета.ru», в Роструде заявили, что с 2020 года в резюме россиян появится пункт о волонтерстве.