Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Пассажирский Ан-2 вынужденно сел в Якутии

35
0 Оставить комментарий

Пассажирский Ан-2 вынужденно сел в Якутии

Якутск, 30 августа. Самолет Ан-2 компании «Авиаспектр» совершил вынужденную посадку в Якутии.

Воздушная машина летела в Суордах и совершила экстренную посадку в районе озера Силян-Кюель. На борту самолета находились пять человек: два пилота и три пассажира.

В пресс-службе регионального главка МЧС заявили, что для оказания помощи на место вынужденной посадки вылетел вертолет Ми-8 ОАО «Полярные авиалинии». Информация о происшествии уточняется.

Как сообщают «Известия», в Миллеровском районе Ростовской области Ан-2 экстренно сел в поле. На борту самолета находились пять человек.

Ранее в Минтрансе предложили улучшить систему подготовки пилотов, а также повысить безопасность, сообщает «Газета.ru».

infox - new
Источник: ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров