Пассажирский Ан-2 вынужденно сел в Якутии

Якутск, 30 августа. Самолет Ан-2 компании «Авиаспектр» совершил вынужденную посадку в Якутии.

Воздушная машина летела в Суордах и совершила экстренную посадку в районе озера Силян-Кюель. На борту самолета находились пять человек: два пилота и три пассажира.

В пресс-службе регионального главка МЧС заявили, что для оказания помощи на место вынужденной посадки вылетел вертолет Ми-8 ОАО «Полярные авиалинии». Информация о происшествии уточняется.

Как сообщают «Известия», в Миллеровском районе Ростовской области Ан-2 экстренно сел в поле. На борту самолета находились пять человек.

Ранее в Минтрансе предложили улучшить систему подготовки пилотов, а также повысить безопасность, сообщает «Газета.ru».