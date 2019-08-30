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Стало известно, что цена вина не является показателем его качества

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Стало известно, что цена вина не является показателем его качества

Москва, 30 августа. Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский считает, что цена вина не является показателем его качества.

Размышлениями на тему специалист поделился в интервью РИА Новости, уточнив, что качественной винной продукции в магазинах России достаточно и в невысоком ценовом диапазоне.

«Среди потребителей бытует мнение, что дешевле 400–500 рублей качественного вина быть не может. Этот потребительский миф опроверг «Винный гид России» Роскачества», — пояснил эксперт.

По словам Лоевского, в сборник, подготовленный специалистами ведомства, вошли более 150 наименований качественных российских вин в ценовой категории от 250 до 500 рублей.

«Для недорогих вин важна информация о годе урожая, так как они не предназначены для длительной выдержки и лучше всего пьются в течение последующих полутора лет», — уточнил заместитель руководителя Роскачества.

Кроме того, Илья Лоевский отметил, что термин «виноматериал», который провоцирует у потребителей миф о том, что вино делают из порошка, в отраслевой терминологии означает «вино, не разлитое в потребительскую тару для продажи населению».

Стало известно, что цена вина не является показателем его качества

Как напоминает «Газета.ru», в начале августа эксперты Роскачества дали несколько советов, которые помогут выбрать хорошее красное вино. Специалисты рассказали, на какую информацию следует обратить особое внимание при чтении этикетки.

Во-первых, в ведомстве рекомендуют употреблять вина, сделанные из российских сортов винограда. Во-вторых, специалисты Роскачества советуют обратить внимание на производителя. 

В-третьих, эксперты рекомендуют смотреть на год производства алкогольного напитка. Кроме того, по данным Роскачества, при выборе красного вина следует обратить внимание на сорт винограда, из которого оно произведено.

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Источник: РИА Новости
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