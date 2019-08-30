Москва, 30 августа. СМИ рассказали об изменениях в жизни россиян с сентября, новые законы коснутся пенсий, земли и ОСАГО.

С 1 сентября начнет действовать упрощенная процедура оформления ДТП без привлечения сотрудников ГИБДД. Теперь это можно будет сделать онлайн. Электронное извещение будет направляться в страховую компанию виновника аварии, после чего пострадавший получит выплаты по ОСАГО. Правила не являются принудительными - заполнить извещение можно, как и раньше, в бумажном виде.

Согласно Федеральному закону от 26 июля 2019 г. N 226-ФЗ ряд граждан, не имея специального образования, смогут выполнять функции нотариуса. К примеру, в роли нотариуса смогут выступать главы администраций населенных пунктов, в которых нет прошедших соответствующее обучение специалистов.

К 1 сентября Пенсионный фонд России (ПФР) должен завершить перерасчет фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности и по старости. Кроме того, положенная сельхозработникам надбавка к фиксированной выплате страховой пенсии (25%) должна быть рассчитана с учетом изменений в списках профессий.

С 16 сентября станет проще выполнять комплексные кадастровые работы. Согласно Федеральному закону от 17 июня 2019 г. N 150-ФЗ прописаны процедуры уточнения границ участков, площадь которых не совпадает с указанной в Едином госреестре недвижимости, а также процедуры выявления самовольного захвата земель.

Теперь комплексные кадастровые работы можно будет проводить даже в случае отсутствия утвержденного проекта межевания территории. Компании смогут выполнять такие работы самостоятельно, не оформляя договор подряда.

Также за счет выделенных под комплексное освоение или развитие участков будет расширен перечень зон, в отношении которых не выполняются комплексные кадастровые работы. Если при проведении работ будут обнаружены участки, о которых нет информации в Едином госреестре недвижимости, исполнители будут должны сообщать об этом органам земельного надзора.

С 27 сентября, согласно Постановлению Правительства РФ от 25.05.2019 N 658, владельцам придется ставить на учет в Росавиации дроны и квадрокоптеры. Норма будет распространяться на беспилотные гражданские воздушные суда массой от 0,25 до 30 килограммов, которые сделаны в РФ или ввезены на территорию России для постоянного использования.

Заявление на постановки аппарата на учет можно будет подать через портал госуслуг или по почте в течение 10 рабочих дней со дня приобретения.

Ранее Газета.ru сообщила, что Ассоциация больших данных и Институт развития интернета (ИРИ) подготовили проект кодекса этики использования данных. Документ должен стать основой саморегулирования на рынке.