Крупномасштабный выход беженцев из «Эр-Рукбана» готовится в Сирии в сентябре

Хомс, 30 августа. Крупномасштабный выход беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии ожидается в сентябре. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Бакин.

По его словам, проводится большая работа по размещению беженцев, особое внимание уделяется беженцам из «Эр-Рукбана». Бакин подчеркнул, что в августе ООН и Сирийский арабский красный полумесяц совместно провели перепись беженцев в этом лагере. Выйти из него изъявили желание тысячи женщин, стариков и детей.

«В начале сентября планируется безопасный и добровольный выход беженцев в места временного размещения, в том числе и сюда, в Хомс», — рассказал Бакин.

По его словам, прибывшие беженцы обеспечиваются медицинской и психологической помощью, детям, родившимся в лагерях, ставят прививки.

Напомним, на границе Сирии и Иордании расположен лагерь «Эр-Рукбан», он находится в 55-километровой зоне вокруг военной базы США и контролируется боевиками. Представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.

В апреле в лагере «Аль-Хол» на северо-востоке Сирии погибли 230 детей. Покинувшая лагерь беженка рассказала, что в нем созданы нечеловеческие условия жизни. По ее словам, ежедневно там умирают от 10 до 20 человек. Основная причина — нехватка продуктов и лекарств, сообщают «Известия».

Как сообщает «Газета.ru», президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, во время которого, среди прочих тем обсудили урегулирование ситуации в Сирии.