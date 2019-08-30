Корабль «Вышний Волочек» на учениях в Черном море впервые уничтожил цель «Калибром»

Севастополь, 30 августа. В ходе учений в акватории Черного моря малый ракетный корабль «Вышний Волочек» впервые выполнил стрельбу из ракетного комплекса «Калибр».
Об этом сообщает пресс-служба отечественного министерства обороны, уточняя, что военное судно Черноморского флота смогло уничтожить цель, которая находилась на расстоянии около 40 морских миль.
«Беспилотные летательные аппараты зафиксировали успешное поражение ракетой цели — большого корабельного щита-мишени, имитирующего корабль условного противника, на расстоянии около 40 морских миль», — привели подробности в МО РФ.
Добавим, что стрельбы из ракетного комплекса «Калибр» были проведены в рамках масштабных учений войск Южного военного округа, которые проводятся с 26 по 31 августа 2019 года.
Как напоминает «Газета.ru», в конце марта текущего года моряки-подводники Северного флота ВМФ Российской Федерации провели пуски крылатых ракет «Калибр», не выходя в открытое море.
Таким образом, даже застигнутые врасплох подлодки смогут выполнить нужные боевые задачи. Подобного рода упражнения в будущем станут обязательными во время боевой подготовки экипажей российских субмарин.
Ранее моряки-подводники не имели технической возможности для осуществления этих пусков, поскольку у пришвартованной подводной лодки не работал ряд систем и узлов. В настоящий момент российские инженеры решили эту техническую проблему.