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Порошенко потребовал в Раде не обвинять его без доказательств

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Порошенко потребовал в Раде не обвинять его без доказательств

Киев, 30 августа. Экс-президент Украины, ныне  — депутат Верховной рады Петр Порошенко потребовал от новых коллег воздержаться от обвинений в его адрес, не приводя доказательств.

С заявлением на тему новый народный избранник выступил на первом заседании украинского парламента девятого созыва, отвечая на реплику депутата из фракции «Слуги народа».

Дело в том, что один из членов партии нынешнего президента Украины Владимира Зеленского обратился к новому генеральному прокурору с вопросом, готов ли тот довести до конца уголовные дела в отношении бывшего лидера страны.

Экс-президента возмутили эти слова, и он потребовал от своих новых коллег, чтобы в стенах Верховной рады не звучали в его адрес «голословные, бездоказательные обвинения».

«У нас все правоохранительные органы имеют все основания для проведения беспристрастного расследования», — заявил Порошенко, напомнив, что виновным человека в том или ином преступлении может признать только суд.

«Есть генеральный прокурор, есть правоохранительные органы, беспристрастное расследование, равенство всех перед законом, верховенство права является признаком европейской интеграции», — констатировал экс-президент.

Как напоминает «Газета.ru», на Украине против Петра Порошенко после сложения президентских полномочий  возбудили 11 уголовных дел, расследование которых продолжается.

уПорошенко потребовал в Раде не обвинять его без доказательств

При этом руководитель Окружного административного суда Киева Павел Вовк считает, что у возбужденных против бывшего президента дел есть судебная перспектива, он может сесть в тюрьму.

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Источник: РИА Новости
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