Москва, 30 августа. Немецкие войска вторглись в Польшу 1 сентября 1939 года. «Известия» напомнили, о чем писали советские газеты накануне Второй мировой войны.

Многие издания опубликовали небольшую новость о произошедшем в рубрике международной хроники. Газета «Известия» изначально называла вторжение немецких войск «военными действиями» между Польшей и Германией.

«По сообщению Германского информационного бюро, сегодня утром германские войска в соответствии с приказом германского верховного командования перешли германо-польскую границу в различных местах. Соединения германских военно-воздушных сил также отправились бомбить военные объекты в Польше», — цитирует заметку от 2 сентября 1939 года газета «Известия».

Издание сообщало, что в обещавших Польше поддержку Англии и Франции объявили всеобщую мобилизацию. Но никаких репортажей и комментариев советские газеты не давали, ограничившись публикацией нескольких заметок.

Приводилось изложение речи Гитлера, который объяснял причины войны с Польшей и упомянул ратифицированный пакт о ненападении между Германией и СССР. Заметка публиковалась на последней полосе вместе с другой информацией из-за рубежа.

Первая полоса и почти весь номер «Известий» были посвящены итогам внеочередной сессии ратифицировавшего пакт Риббентропа–Молотова Верховного Совета. Главным событием августа стала всесоюзная сельскохозяйственная выставка. О ней накануне вторжения писала советская пресса.

Об объявлении Англией и Францией войны Германии газета «довольно скупо» сообщила 4 сентября. Заголовок «Война в Европе» появился в издании 8 сентября. Но и тогда он располагался не на первой полосе.

Ранее Газета.ru сообщила, что Минобороны РФ рассекретило документы о Бухарестско-Арадской операции, в ходе которой был освобожден Бухарест.