Рекордный запуск спутника «Протоном-М» анонсировали в Центре Хруничева

Москва, 30 августа. Сентябрьский коммерческий запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома «Байконур» станет рекордным по длительности выведения аппаратов на орбиту. Об заявили в Центре Хруничева журналистам РИА Новости.

«Продолжительность выведения MEV-1 — второго в паре спутников — на орбиту составит рекордные 15 часов 54 минуты, что на 23 минуты дольше, чем при запусках спутников Inmarsat-5 в 2013 и 2015 годах», — рассказал собеседник агентства.

Напомним, «Протон-М» выведет на орбиту телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический Mission Extension Vehicle — 1.

Отметим, Центр Хруничева осуществляет коммерческие пуски «Протонов-М» совместно с компанией International Launch Services с 1996 года. Всего на зарубежном рынке было произведено 96 пусков.

Ранее ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником стартовала с «Байконура» и успешно вышла на орбиту, об этом сообщали «Известия».