У американки угнали автомобиль, в котором она спала

Вашингтон, 30 августа. Пожилая жительница США стала жертвой курьезного преступления – у нее угнали автомобиль, в котором она спала.

При этом, как сообщает РИА Новости, сон пострадавшей был настолько глубоким, что 80-летняя жительница не почувствовала ни момента угона, ни того, как злоумышленники вытащили ее из машины.

Что точно помнит гражданка, как она уснула в машине у дома на дорожке к гаражу в среду вечером, а наутро она проснулась уже на земле. При этом у нее на теле откуда-то взялись царапины и синяк.

Как добавляет «Газета.ru», курьезный инцидент произошел в городе Гамильтон-Тауншип, что в штате Нью-Джерси. На следующий день похищенное авто было обнаружено в столице американского региона – городе Трентон.

Напомним, что в середине июля стал известно о том, что самым популярным автомобилем у российских угонщиков в 2019 году стал седан Hyundai Solaris. На втором месте Kia Rio, на третьей строчке — Kia Ceed. Кроме того, угоняют чаще Hyundai Creta, Ford Kuga, Hyundai Tucson, а также Toyota RAV4, Hyundai ix35, Hyundai Santa Fe, Kia Optima.

К слову, в регионах угонщики чаще охотятся за бюджетными моделями. При этом в Москве и Петербурге они предпочитают премиальные машины.Среди самих дорогих машин, которые угоняют в этих городах, кроссовер BMW X5, седан 3-series этой же марки и японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

А вот меньше всего угонщиков интересуют такие модели, как Volkswagen Tiguan, Skoda Rapid, Volvo XC40, LADA XRay и Volkswagen Touareg. В десятку также вошли Audi Q5, BMW X3, LADA Kalina, Chevrolet Niva и Renault Captur. Все эти машины ни разу не угонялись, судя по статистике автострахования.