Депутат Рады рассмешил коллег, пытаясь выступить на украинском языке

Киев, 30 августа. Депутат Верховной рады Украины Антон Киссе рассмешил коллег тем, что не смог выступить на украинском языке в ходе заседания парламента. Фрагмент выступления парламентария опубликовал один из украинских телеканалов.

Депутат рассказал новому министру экономического развития и торговли Украины Тимофею Милованову о проблемах виноделов Одесской области. Во время выступления Киссе попытался перейти на украинский язык, но в итоге говорил, мешая русские слова с украинскими. Языковые сложности насмешили других парламентариев и заставили выступавшего окончательно перейти на русскую речь.

На Украине действует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование практически во всех сферах жизни исключительно украинской речи. В частности, язык должен стать обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, больниц, учебных заведений и учреждений сферы обслуживания.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский пообещал проанализировать норму на предмет соответствия конституции. Глава государства отметил, что закон был принят «без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью».

Ранее Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что русский язык не является иностранным на Украине, сообщила Газета.ru. По словам парламентария, его коллеги могут говорить на том языке, который удобен им.

Шуфрич станет главой комитета по свободе слова в новом парламенте Украины.